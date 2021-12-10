В стране и мире Путин обсудил экономическую безопасность в свете международной экоповестки с Совбезом РФ Елизавета Потейчук Российский президент попросил высказаться на этот счет главу МИД РФ и первого зампреда правительства РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ затронул тему экономической безопасности страны в свете международной экологической повестки. Российский лидер попросил высказаться на данную тему первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова и главу МИД РФ Сергея Лаврова. «Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечения экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки», - заявил глава российского государства. Ранее Владимир Путин заявил о предложении РФ расширить границы проекта «Путешествуй без COVID-19». Президент заметил, что российская сторона не только инвестировала в производственные мощности и рабочие места, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика