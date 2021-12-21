«Газпром» сообщил о завершении строительства участка газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»

Строительство газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершено, сообщили в «Газпроме».

«С его вводом в эксплуатацию "Газпром" создаст условия для развития газоснабжения и газификации Хабаровского края и переподключения потребителей от газопровода "Оха- Комсомольск-на-Амуре"», - говорится в официальном Telegram компании.

Отмечается, что «Газпром» продолжает работу, направленную на обеспечение газоснабжения потребителей региона. Кроме того, одновременно «Газпром» продолжает работу по переподключению потребителей от газопровода «Оха- Комсомольск-на-Амуре» к газопроводу «Сахалин- Хабаровск -Владивосток». Сообщается, что работа ведется в соответствии с директивами Правительства РФ.

Ранее стало известно, что на аукционе «Газпром» забронировал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через трубопровод «Ямал - Европа». Кроме того, «Газпром» не стал бронировать мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу в I-III кварталах 2022 года.