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«Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину в январе

Алиса Кононенко
16:32 20.12.2021
Украинская сторона предложила «Газпрому» забронировать мощности на январь в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию Суджа и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию Сохрановка.
«Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину в январе
© Фото: Alona_nikolaievych, Keystone Press Agency, Globallookpress
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На аукционе 20 декабря российский концерн  «Газпром» забронировал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через трубопровод «Ямал - Европа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

Отмечается, что остались невостребованными мощности, предложенные компанией «Оператор ГТС Украины». Украинский оператор предложил забронировать транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию Суджа и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию Сохрановка.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу в I-III кварталах 2022 года. Польская сторона в ходе аукциона предлагала РФ 89 миллионов кубометров в сутки.

Ранее представители украинской стороны предложили «Газпрому» продлить контракт на транзит российского газа.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, идеальный срок продления контракта составляет 15 лет.

Напомним, контракт по транзиту, рассчитанный на пять лет, Москва и Киев подписали в 2019 году. По договору «Газпром» транспортировал 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и будет транспортировать 40 миллиардов кубометров газа в год в период с 2021 по 2024 год включительно.

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