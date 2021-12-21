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Черноморский флот до 2025 года примет в состав порядка 10 кораблей

19:42 21.12.2021
Командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов сообщил, что флот продолжает развиваться и пополняться новыми боевыми кораблями и судами обеспечения.
Черноморский флот до 2025 года примет в состав порядка 10 кораблей
© Фото: Минобороны России
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Порядка десяти кораблей будут приняты в состав Черноморского флота согласно плану до 2025 года, сообщил командующий ЧФ, адмирал Игорь Осипов.

«Флот продолжает развиваться и пополняться новыми боевыми кораблями и судами обеспечения. В соответствии с планом деятельности до 2025 года мы должны принять в свой состав порядка 10 боевых единиц», - сказал он в ходе коллегии военного ведомства.

Уходящий год Осипов назвал непростым для флота, но это не помешало выполнить все поставленные перед ЧФ задачи. По словам командующего, экипажи кораблей провели около 250 учений, выполнили свыше 600 боевых упражнений, включая ракетные стрельбы.

Наплаванность корабельных сил в 2021 выросла, корабли прошли порядка 450 тысяч морских миль, что в полтора раза выше, чем в прошлом году.

Сегодня было проведено расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Встреча проходила в Национальном центре управления обороной. На заседании были поставлены задачи на следующий год, определены приоритеты развития Вооруженных сил России.

Также сообщается, что главком ВМФ заявил о тысяче предстоящих для моряков учений различного уровня в 2022 году.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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