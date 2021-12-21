ВКС России поставят на дежурство гиперзвуковое оружие в 2022 году

Воздушно-космические силы России поставят на дежурство гиперзвуковое оружие в следующем году. Об этом заявил заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин.

«Нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы вооружений, военной и специальной техники, в том числе и с гиперзвуковым вооружением, принять участие в стратегических командно-штабных учениях ВС РФ», - сказал Юдин на итоговой коллегии Минобороны России.

Он заметил, что следующий год объявлен годом летной подготовки для авиационных воинских частей ВКС. А для войск ПВО-ПРО и Космических войск 2022-й станет годом боевого дежурства.

«В этом году организована работа по созданию на аэродроме Барановичи и в городе Гродно учебных центров совместной подготовки специалистов ВВС и ПВО России и Белоруссии», - отметил заместитель главкома ВКС.

Также Юдин сообщил, что в 2021 году ВКС получили и продолжают получать более 250 единиц новой техники, включая перспективные комплексы и беспилотники. Также Воздушно-космические силы получили более 420 комплектов техники связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления.

Также сообщается, что ВВО получит новейшие истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов