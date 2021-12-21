Армия Командующий ЗВО: округ получил 1 400 единиц новой и модернизированной техники в 2021 году На текущий момент доля современного вооружения в войсках округа превышает 72%. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В 2021 году войска Западного военного округа получили около 1,4 тысячи новых и модернизированных образцов военной техники, заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. «В войска округа поступило около 1 400 новых и модернизированных образцов военной и специальной техники, в том числе более 80 танков Т-90М, Т-80БВ, Т-72Б3М, артиллерийские установки "Мста-СМ2", БТР-82АМ, многоцелевые автомобили и новейшие комплексы связи», - сообщил Журавлев на заседании коллегии Минобороны России. По словам командующего, таким образом, доля современного вооружения в войсках ЗВО превышает 72%. Напомним, с начала зимнего периода обучения в ЗВО проводятся интенсивные тренировки военнослужащих. Уже в начале декабря на полигоны вышли свыше 3 000 военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии Западного округа. Снайперы осваивали методики «Холодного выстрела», а танковые экипажи проводили боевые стрельбы в составе взводов. Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика