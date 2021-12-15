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Елисейский дворец раскрыл подробности разговора Путина и Макрона

Виктория Ивашечкина
02:42 15.12.2021
Глава Франции призвал добиваться выполнения минских соглашений в рамках нормандского формата.
Елисейский дворец раскрыл подробности разговора Путина и Макрона
© Фото: kremlin.ru
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Французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выступил в защиту суверенитета Украины. Кроме того, глава Франции призвал добиваться выполнения минских соглашений в рамках нормандского формата. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Он (Макрон - прим.ред.) подтвердил свою решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей в рамках нормандского формата при посредничестве Франции и Германии», - сказано в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

Телефонный разговор лидеров РФ и Франции состоялся во вторник, 14 декабря. В Елисейском дворце также отметили, что политики договорились провести новые переговоры до конца года. Ранее в Кремле рассказали, что президенты обсудили ситуацию на Украине, проблему мигрантов на белорусско-польской границе, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

В частности, российский лидер указал на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев. Владимир Путин также заявил, что необходимо урегулировать миграционный кризис в соответствии с нормами гуманитарного права.

Кроме того, российский лидер высказался в пользу обсуждения проблем в прямых контактах представителей членов ЕС с Минском.

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