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Шойгу обозначил планы развития Вооруженных сил на следующий год

14:29 21.12.2021
По словам министра обороны России, в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войск ВМФ будет поставлено более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения
Шойгу обозначил планы развития Вооруженных сил на следующий год
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил планы развития Вооруженных сил на следующий год. Он сделал это на расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны. 

«В следующем году на боевое дежурство встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат», - сказал Шойгу. 

Кроме этого, по словам министра, на вооружение поступит свыше тысячи единиц бронетехники и артиллерии. В их число войдут пять дивизионных комплектов зенитной системы С-400. 

«Приоритетные задачи 2022 года… Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"», - сообщил Сергей Шойгу.

Помимо этого, по его словам, в Военно-морской флот получит в следующем году 5 подлодок, 11 надводных кораблей, 3 боевых катера, а также 2 береговых ракетных комплекса. Также Шойгу отметил, что в 2022 году флот получит новый атомный подводный крейсер - «Генералиссимус Суворов». 

Материал подготовил Тимур Шерзад

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