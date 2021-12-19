Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Попова ответила на вопрос о введении штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19

Анна Назайкина
17:41 19.12.2021
Ранее сообщалось, что более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19.
Попова ответила на вопрос о введении штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В России рассматривают опыт других стран, в которых было реализовано введение штрафов за отказ прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации - Прим. ред.) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — рассказала она в фильме «Опасный вирус. Второй год» в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19.

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 967 человек, причем у 8,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 32 655 россиянам, скончались - 1 023.

Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 214 790. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:39 В стране и мире
Собянин назвал стоимость лечения в стационаре одного пациента с COVID-19
13:20 Армия
Видео
«Держать порох сухим»: какую роль играет военная контрразведка для российской армии сегодня
12:20 В стране и мире
Д/ф «Часовые памяти. Орел»
08:53 В стране и мире
В Минобороны Британии исключили возможность отправки войск на Украину
12:07 В стране и мире
Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД
Популярное
В МИД Турции рассказали о «ловушке» для Москвы и Анкары, устроенной организаторами убийства Карлова
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе
В России зафиксирован минимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала октября
Видео
Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося под Ярославлем автобуса
Назван прием, который повышает бодрящий эффект от кофе
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.