Попова ответила на вопрос о введении штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19

В России рассматривают опыт других стран, в которых было реализовано введение штрафов за отказ прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации - Прим. ред.) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — рассказала она в фильме «Опасный вирус. Второй год» в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19.

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 967 человек, причем у 8,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 32 655 россиянам, скончались - 1 023.

Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 214 790. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.