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Роскомнадзор вводит централизованное управление VPN-сервисами

Светлана Иванова
11:55 02.12.2021
Речь идет о ресурсах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.
Роскомнадзор вводит централизованное управление VPN-сервисами
© Фото: Stefan Coders. Pexels
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Роскомнадзор уведомил о планах введения «централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». В связи с этим ведомство направило запрос в компании, использующие в работе VPN-сервисы, информировать об этом Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. В сообщении регулятора подчеркнули, что это требуется для обеспечения «работы технологических процессов предприятий и организаций».

Речь идет, в частности, о компаниях, которые используют в работе Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Запрашиваемую Роскомнадзором информацию можно направить на электронный адрес, в письме необходимо указать название организации и контакты.

С 2017 года в России действует закон, обязывающий VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. В сентябре было заблокировано шесть VPN-ресурсов: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Сервисы обвинили в нарушении российского законодательства.

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