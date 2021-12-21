Цена на газ в Европе достигла 1800 долларов

Спотовая цена газа в Европе достигла $1800 за тысячу кубометров на информации об остановке и развороте в реверс газопровода «Ямал-Европа», а также падении ветрогенерации в регионе.

«Газпром» не заказывал на газовые сутки вторника транзит по газопроводу «Ямал-Европа». Трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток. Эти данные подтверждает газотранспортный оператор Gascade за первые часы новых газовых суток.

Ранее стало известно, что на аукционе российский концерн «Газпром» забронировал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через трубопровод «Ямал - Европа». Кроме того, «Газпром» не стал бронировать мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу в I-III кварталах 2022 года.