Путин отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание развитию ВС

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в дальнейшем будет уделять пристальное внимание развитию Вооруженных сил, а также укреплению обороноспособности страны. Об этом российский лидер заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«Развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание. И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее», - заявил глава Российского государства.

Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы справились с испытаниями COVID-19 в 2021 году. Также президент сообщил, что Вооруженные силы РФ выполнили все поставленные задачи за этот год.