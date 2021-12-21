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Путин отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание развитию ВС

Елизавета Потейчук
13:51 21.12.2021
Президент отметил, что вопросу обороноспособности России будет уделяться «повышенное внимание».
Путин отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание развитию ВС
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в дальнейшем будет уделять пристальное внимание развитию Вооруженных сил, а также укреплению обороноспособности страны. Об этом российский лидер заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«Развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание. И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее», - заявил глава Российского государства.

Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы справились с испытаниями COVID-19 в 2021 году. Также президент сообщил, что Вооруженные силы РФ выполнили все поставленные задачи за этот год.

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