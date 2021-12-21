Шойгу заявил, что боевые возможности Вооруженных сил выросли на 12,8% за год

Руководитель министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России выполнили все поставленные задачи на год. Кроме того, Шойгу добавил, что их боевые возможности возросли на на 12,8%.

«Все задачи, определенные на 2021 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны», - заявил глава оборонного ведомства на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента РФ Владимира Путина.

Более того, по словам Шойгу, реализация всех заключенных контрактов поспособствовала поставке свыше пяти тысяч основных образцов вооружения. Исправность боевой техники поддерживалась на отметке 95%.

Помимо этого, Сергей Шойгу заявил о мировом лидерстве российской армии по уровню современности. Министр отметил, что РФ демонстрирует высокие уровень оснащения армии современным вооружением, невзирая на то, что Россия находится на девятом месте по военному бюджету. А российский президент в ходе заседания упомянул, что РФ и дальше будет уделять внимание развитию Вооруженных сил.