В КПРФ отреагировали на возбуждение против Рашкина уголовного дела

Юристы Коммунистической партии России будут выстраивать линию защиты депутата Валерия Рашкина, против которого ранее было заведено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Центрального комитета партии Дмитрий Новиков.

«У нас есть позиция, мы ее не стесняемся и будем ее заявлять: будет организована правовая защита (депутата Рашкина), с тем чтобы адвокаты, юристы наблюдали за ситуацией, помогали выстраивать линию защиты», - заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). По данной статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин, ранее сам признавший, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения, также отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, хотя был на охоте за рулем.