Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В КПРФ отреагировали на возбуждение против Рашкина уголовного дела

Анна Назайкина
11:39 02.12.2021
В партии заявили, что организуют правовую защиту депутата по делу о незаконной охоте.
В КПРФ отреагировали на возбуждение против Рашкина уголовного дела
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Читайте нас на:

Юристы Коммунистической партии России будут выстраивать линию защиты депутата Валерия Рашкина, против которого ранее было заведено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Центрального комитета партии Дмитрий Новиков.

«У нас есть позиция, мы ее не стесняемся и будем ее заявлять: будет организована правовая защита (депутата Рашкина), с тем чтобы адвокаты, юристы наблюдали за ситуацией, помогали выстраивать линию защиты», - заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). По данной статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин, ранее сам признавший, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения, также отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, хотя был на охоте за рулем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:01 В стране и мире
Трассу Москва - Казань могут продлить до Монголии
11:23 Армия
Видео
«Защита от непрошеных гостей»: эксперт объяснил, зачем на Матуа развернули «Бастионы»
10:28 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры допроса готовившего теракт в РФ агента разведки Украины
10:34 Армия
Видео
Могут вздохнуть спокойно: как прошла третья эвакуация из Афганистана самолетами МО РФ
09:16 В стране и мире
В отношении Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте
Популярное
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок
Аллергия на холод: врач рассказала о проявлении необычного недуга
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Назван идеальный ужин для худеющих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.