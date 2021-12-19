НАТО обсудит на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности

Страны - члены Североатлантического альянса на следующей неделе рассмотрят предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявила сегодня, 19 декабря, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

«Обсуждение предложений, которые были представлены Россией, - это правильно и важно, но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать. Это должно быть ясно, и мы очень четко дадим это понять во время консультаций. Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения», - сказала глава оборонного ведомства.

Напомним, что ранее Москва передала американской стороне проекты соглашений между Россией и странами-членами Североатлантического альянса о предоставлении гарантий безопасности.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.