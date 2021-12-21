Армия Путин заявил, что ВС РФ выполнили все задачи за год Андрей Аркадьев Президент добавил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вооруженные силы РФ выполнили все поставленные задачи за этот год, несмотря на пандемию, заявил президент РФ Владимир Путин. «В этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», - сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник. Путин добавил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%. Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Встреча проходит в Национальном центре управления обороной. На ежегодном мероприятии военного ведомства глава государства подведет итоги года в сфере безопасности. На заседании будут поставлены задачи на следующий год, определены приоритеты развития Вооруженных сил России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика