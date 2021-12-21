Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин отметил значимую роль российских миротворцев в улучшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом глава государства заявил во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России во вторник, 21 декабря.

Путин подчеркнул, что действия военнослужащих РФ на территории Сирии были достойными, «как и подобает российским воинам».

«Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», - заявил Путин.

Ранее российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 800 жителям и переселенцам в селе Ханадзах в Нагорном Карабахе. Всем им передали гуманитарный груз общим весом около одной тонны.

Заседание коллегии проходит в Национальном центре управления обороной в Москве. Во время нее министр обороны РФ Сергей Шойгу подведет итоги года в сфере безопасности. На заседании также озвучат задачи на 2022 год и определят приоритеты развития ВС РФ.