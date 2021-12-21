Путин заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%

Доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%», - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.

Вооруженные силы, несмотря на ситуацию с пандемией, четко выполнили все поставленные в этом году задачи, отметил глава государства. Президент добавил, что развитие новейших видов вооружений шло активными темпами, комплексы «Авангард» и «Кинжал» поставлены на боевое дежурство.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.