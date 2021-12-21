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Путин назвал долю современных вооружений в Российской армии

Кира Карон
13:40 21.12.2021
Он отметил что развитие новейших вооружений шло активными темпами, часть из них - комплексы «Авангард» и «Кинжал» - поставлены на боевое дежурство
Путин назвал долю современных вооружений в Российской армии
© Фото: Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в Российской армии составляет выше 71%, а в ядерных силах - 89%. Об этом он завил на расширенном заседании МО РФ.

«Была продолжена работа по масштабной организации. Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%", - сообщил Путин.

Он отметил что развитие новейших вооружений шло активными темпами, часть из них - комплексы «Авангард» и «Кинжал» - поставлены на боевое дежурство.

Ранее Владимир Путин оценил роль армии в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом, которые приняли в российской армии, позволили избежать сложной эпидситуации.

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