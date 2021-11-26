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Миротворцы РФ оказали гумпомощь более 800 жителям отдаленных районов Карабаха

03:00 26.11.2021
Российские миротворцы вместе с благотворительной ассоциацией оказали гуманитарную помощь жителям отдаленных районов в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента оказали гуманитарную помощь жителям и переселенцам в селе Ханадзах, Аскеранского района Нагорного Карабаха.

Гуманитарную акцию миротворцы провели в административном здании села. Жителям передали гуманитарный груз общим весом около одной тонны, детской и взрослой обуви, одежды и хозяйственных принадлежностей, а также, ученикам школы с 1 по 5 классы включительно были выданы школьные наборы.

«Сегодня в населенном пункте Ханадзах Аскеранского района была проведена гуманитарная акция, в ходе которой было выдано двум многодетным семьям продуктовые и бытовые наборы, газовые горелки. На каждого члена семьи было выдано по одному одеялу, одежда и обувь на членов семьи», - сказал представитель центра гуманитарного реагирования Дмитрий Тусиди.

В рамках гуманитарной акции российскими миротворцами и благотворителями оказана помощь более 800 жителям села.

«40 ученикам с первого по пятый класс включительно выдали индивидуальный подарок в виде рюкзака и канцелярских принадлежностей. Всем нуждающимся жителям раздали гумпомощь общим весом около тонны», - добавил Тусиди.

Российские миротворцы провели акцию совместно с благотворительной ассоциацией «Мерси».

«В селе проживают около девятисот сельчан. Изначально была предоставлена гуманитарная помощь крайне нуждающимся семьям. Жители выбрали индивидуальную одежду и обувь. Хочу так же поблагодарить всех, кто принимал участие в этой акции, и я уверена, что такие же продуктивные акции будут и в дальнейшем. Спасибо», - сказала представитель благотворительной организации «Мерси» Алеся Подольская.

Гуманитарные грузы от благотворительных организаций были доставлены из России самолетами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом российского миротворческого контингента из военного аэродрома Эребуни (Республика Армения) на территорию Нагорного Карабаха.

Материал подготовила Кира Тило

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