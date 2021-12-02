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Военный эксперт объяснил, почему расчеты «Бастиона» разместили на острове Матуа

Анна Назайкина
11:02 02.12.2021
Военнослужащих, технику и материальные средства в островную зону ранее доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военный эксперт Виктор Баранец в беседе со «Звездой» назвал развертывание на курильском острове Матуа расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота стратегической игрой на опережение.

«Если вы посмотрите на карту, то остров Матуа находится как раз в центре Курильской гряды. Это, я бы сказал, такой некий будет российский форд-пост на самом краешке российской земли. Именно в центре этой цепочки наших Курильских островов», - сказал он.

Там же было добавлено, что Российское географическое общество плодотворно поработало на этой территории, после чего был сделан вывод о пригодности острова к тому, чтобы там оборудовать боевые позиции.

«Береговые ракетные комплексы - это очень серьезное оружие. Это очень мощное высокоточное оружие, которое имеет очень большую дальность действия... Теперь там будет полноценный гарнизон, там будет серьезное подразделение со всей положенной в таких островных условиях инфраструктурой», - объяснил Баранец.

По его словам, развертывание на острове расчетов «Бастиона» является дальновидным решением, которое должно «остудить пыл ястребов», которые планируют какие-то агрессивные действия в отношении России на этом направлении.

«О том, какое значение остров Матуа имеет в наших военно-стратегических раскладах... Это стратегическая игра на опережение. Это достаточно серьезный знак», - заявил эксперт.

Сегодня стало известно, расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в центральной части Курильской гряды.

На этом отдаленном острове ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

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