В Кремле отреагировали на ДТП с участием главы Кузбасса Цивилевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ. Об этом он заявил во вторник. Песков отметил, что информация доступна в том числе для президента России Владимира Путина.

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим это широко освещается в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента», - сказал Песков журналистам.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, в районе поселка Карагайла на трассе Кемерово - Новокузнецк произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Губернатор направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная».

По данным СМИ, в аварии с Цивилевым могли пострадать три человека. Причиной ДТП, по информации СМИ, стали погодные условия, усложнившие ситуацию на дорогах.