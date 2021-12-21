Перечислены первые признаки ишемического инсульта

По первым признакам можно определить приближение ишемического инсульта. Это состояние, когда в сосудах головного мозга происходит тромбоз или спазм. Когда участок головного мозга перестает получать кровь, питание и кислород, происходит отмирание пострадавшего участка.

Инсульт может произойти в любое время, поэтому необходимо знать заранее о первых сигналах.

Падение зрения - кратковременное нарушение зрения, выпадение полей зрения, удвоение предметов, внезапное исчезновение зрения на один глаз - может говорить о приближающемся инсульте. Также появление слабости в одной руке или ноге или в половине тела может сигнализировать о проблеме.

Помимо зрения или слабости, о приближении ишемического инсульта могут указывать такие симптомы, как изменение речи (заторможенность или невнятность), потеря памяти и учащенное сердцебиение. В таком случае необходимо посетить врача, чтобы начать лечение аритмии, пишет «Рамблер».

Ранее стало известно, что употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая - снижает риск инсульта и деменции. Сопоставив данные о здоровье участников с количеством употребляемых ими кофе или чая, ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки.