«Защита от непрошеных гостей»: эксперт объяснил, зачем на Матуа развернули «Бастионы»

Развернутые на курильском острове Матуа комплексы «Бастион» защитят российские воды от непрошеных гостей. Об этом «Звезде» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Остров Матуа, на котором расположилась батарея противокорабельного комплекса "Бастион", - это самый северный остров Курильской гряды. Между ним и южной оконечностью Камчатки - пролив достаточно широкий. Для защиты этого пролива от непрошеных гостей и разместили на Матуа эту батарею. Это очень мощные комплексы: они стреляют на дальность до 600 км, ракета "Оникс" - очень точная», - сказал он.

Сегодня стало известно, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в центральной части Курильской гряды.

Военнослужащие уже приступили к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки. В автономном военном городке завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.