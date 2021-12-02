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«Защита от непрошеных гостей»: эксперт объяснил, зачем на Матуа развернули «Бастионы»

Иван Линдеманн
11:23 02.12.2021
Военнослужащие уже приступили к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Развернутые на курильском острове Матуа комплексы «Бастион» защитят российские воды от непрошеных гостей. Об этом «Звезде» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Остров Матуа, на котором расположилась батарея противокорабельного комплекса "Бастион", - это самый северный остров Курильской гряды. Между ним и южной оконечностью Камчатки - пролив достаточно широкий. Для защиты этого пролива от непрошеных гостей и разместили на Матуа эту батарею.  Это очень мощные комплексы: они стреляют на дальность до 600 км, ракета "Оникс"  - очень точная»,  - сказал он.

Сегодня стало известно, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в центральной части Курильской гряды.

Военнослужащие уже приступили к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки. В автономном военном городке завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

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