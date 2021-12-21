Недетское развлечение: в Воронеже неизвестный проехался на привязанном к авто снегоходе

В Сети опубликовали кадры экстремальной езды человека по дороге на снегокате, который был привязан к машине. Отмечается, что автомобиль двигался по трассе со скоростью 90 километров в час. Инцидент произошел в Воронеже.

«По опубликованному видео сотрудники полиции установят все обстоятельства и примут меры к правонарушителю», - заявила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова в беседе с РИА Новости.

Ранее катавшегося по ТЦ на автомобиле блогера уличили в обмане. Лишенный водительских прав блогер Михаил Литвин заехал на территорию торгового комплекса на автомобиле под предлогом съемок образовательного ролика.

