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Недетское развлечение: в Воронеже неизвестный проехался на привязанном к авто снегоходе

Елизавета Потейчук
12:23 21.12.2021
Полиция Воронежа организовала проверку для установления личности правонарушителя, а также выяснения обстоятельств инцидента.
© Видео: romasha888, TikTok © Фото: romasha888, TikTok
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В Сети опубликовали кадры экстремальной езды человека по дороге на снегокате, который был привязан к машине. Отмечается, что автомобиль двигался по трассе со скоростью 90 километров в час. Инцидент произошел в Воронеже.

«По опубликованному видео сотрудники полиции установят все обстоятельства и примут меры к правонарушителю», - заявила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова в беседе с РИА Новости.

Ранее катавшегося по ТЦ на автомобиле блогера уличили в обмане. Лишенный водительских прав блогер Михаил Литвин заехал на территорию торгового комплекса на автомобиле под предлогом съемок образовательного ролика.
 

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