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Катавшегося по ТЦ на автомобиле блогера уличили в обмане

Ян Брацкий
14:26 15.12.2021
Лишенный водительских прав блогер Михаил Литвин заехал на территорию торгового комплекса на автомобиле под предлогом съемок образовательного ролика.
© Видео: Подсмотрено в Москве | Московские новости, VK © Фото: Подсмотрено в Москве | Московские новости, VK
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В пресс-службе торгового центра «Вегас» заявили, что ролик блогера Михаила Литвина является постановкой. С их слов, представители молодого человека запросили возможность аренды ТЦ в ночное время для съемок образовательного контента.   

«Тема, которая была заявлена, - продвижение образовательного курса для поставщиков и менеджеров большого маркетплейса. Сценарий, который прислали представителям отдела продаж, включал контент с воздушными шарами и классической музыкой. Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально», - заявили «Звезде» в администрации ТЦ.

В результате, блогер заехал внутрь ТЦ на автомобиле. В пресс-службе особо подчеркнули, что съемки производились в момент, когда в помещении центра не было покупателей.

«Съемки происходили в ночное время, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе не присутствовали посетители. Люди в кадре - команда блогера, реквизит, включая сбитую елку, был привезен съемочной группой», - добавили в пресс-службе ТЦ.

Выходкой Литвина уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Сейчас полицейские изучают изъятые с камер видеонаблюдения записи. Примечательно, что сам блогер был лишен водительских прав и не имеет права садиться за руль.

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