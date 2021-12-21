Врио главы МЧС: на «Листвяжной» не было данных геолокации с датчиков шахтеров

После аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области диспетчеры, отвечающие за предприятие, не смогли предоставить команде горноспасателей сведения о местонахождении рабочих. Информации, которая должна поступать с датчиков геолокации горняков, просто не оказалось.

Об этом рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, в настоящее время технологии позволяют постоянно отслеживать, где находятся шахтеры. Этим должны заниматься специальные диспетчеры, однако в «Листвяжной» данная норма не выполнялась, что осложнило спасательную операцию.

«Горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», - цитирует Чуприяна ТАСС.

Ранее центральный районный суд Кемерово принял решение об аресте владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева на два месяца. Сам Федяев во время разбирательств заявлял о своей невиновности и утверждал, что не знает, как мог бы повлиять на события в шахте.