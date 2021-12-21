Мотострелки сдержали натиск «врага» огнем из вооружения БМП-2 в Кузбассе

Мотострелки в Кузбассе остановили наступление условного противника на учениях. На полигоне Юргинский в Кемеровской области прошли первые в новом учебном году боевые стрельбы.

По сценарию, неприятель вскрыл место дислокации наших войск и попытался атаковать. В ответ бойцы применили тактику маневренной обороны.

Численное превосходство условному врагу не помогло. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и пушек БМП-2 мотострелкам удалось сдержать натиск противника.

В ходе учений подразделения успешно поразили более 200 мишеней на дальности до двух километров. Всего к тренировке привлекли полтысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что разведчики Центрального военного округа в снегах Кузбасса уничтожили условных диверсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов