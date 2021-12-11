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Правило трех «Д»: автоэксперт рассказал, как быть с экстремалами на зимней дороге

Анна Берестовая
04:20 11.12.2021
Специалист рассказал, что делать с дрифтерами и «шашечниками» в дорожном потоке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Сложная ситуация с пробками на дорогах в Москве во многом связана с изменением стиля вождения автомобилистов из-за «атаковавших» столицу морозов. Об этом рассказал в интервью «Звезде» автоэксперт Владимир Сажин.

«Есть скользкое покрытие, народ ездит осторожно, соблюдая меры предосторожности, дистанцию и скоростные режимы», - обозначил специалист.

Как объяснил автоэксперт, водитель обязан управлять транспортным средством с учетом погодных условий и состояния транспортного покрытия. Соответственно, при наступлении сложных погодных условий, к которым относится гололедица, водители стараются ехать более осторожно, избегая, к примеру, каких-то резких движений.

«Ну, хотя, попадаются индивидуумы, которые, скорее всего, заканчивают цирковые училища, и они такую "клоунаду " на дороге устраивают, что успевай только уворачиваться от них», - заметил специалист.

Он уточнил, что на дорогах можно встретить такую опасную разновидность девиантных автомобилистов, как дрифтеры. Также не повезет водителям, которые окажутся в одном потоке с «вышивальщиками», иначе называемыми «шашечниками» - людьми, постоянно маневрирующими между рядами в процессе езды.

«Вот все едут... а им нужно ехать быстрее. Они пытаются на дороге - из ряда в ряд - в шашки играть», - указал Сажин.

Часто водители автомобильного транспорта, которые не желают спокойно двигаться по дороге, пытаются, «сморгнуть» (то есть поморгать дальним светом фар) с дороги тех, кто, по их мнению, едет слишком медленно или хуже них. Это, как подчеркнул эксперт, в свою очередь, приводит к созданию аварийной ситуации.

Сажин заметил, что в борьбе с подобными экстремалами нужно придерживаться одного главного правила - правила ДДД.

«Правило трех "Д" - это негласное правило "Дай Дорогу Дураку"... Чтобы только не пострадали вы сами. Награда найдет своего героя, и он поймет, что лучше на 10 минут попозже, чем на 10 лет пораньше», - заключил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что на столичный регион обрушился сильнейший снегопад из всех, которые в Москве и области наблюдали за последние 72 года. Рекордные осадки стали причиной большого количества ДТП и привели к появлению серьезных заторов на дорогах.

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