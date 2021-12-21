Гаврилов заявил, что Москва не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.

Он отметил, что Россия не допустит, чтобы ее «заболтали» и разместили инфраструктуру альянса на Украине и в Грузии. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

Ранее Константин Гаврилов сообщил, что НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России. Он отметил, там понимают, что «Москва не блефует». Также Гаврилов отметил, что существует вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности, контакты начались.