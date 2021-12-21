НАТО призвали оперативно ответить на предложения РФ

НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам Гаврилова, там понимают, что «Москва не блефует».

«Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», - сказал Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

Также он отметил, что существует вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности, контакты начались.

Ранее стало известно, что российская сторона считает необходимым возобновление канала взаимодействия между РФ и НАТО по военной линии. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что многие вопросы, касающиеся действий и планов вооруженных сил, требуют включения соответствующих каналов.