Лепс прокомментировал развод с женой

Музыкальный исполнитель Григорий Лепс после своего ежегодного праздничного концерта прокомментировал развод с супругой. Артист подчеркнул, что на данный момент сохраняет «хорошее семейное положение», невзирая на расставание с балериной Анной Шаплыковой.

«Статус "свободен" у меня был всегда - и в семейном положении, и без семейного положения. Я - артист, а артист свободен сам по себе», - сказал Лепс в интервью «Комсомольской правде».

Кроме того, музыкант отметил, что собирается встречать Новый год с семьей, после чего отправится работать. Далее, говорит Лепс, его ждет небольшой перерыв, после которого он снова навестит родных.

Ранее суд удовлетворил иск о разводе Григория Лепса с женой. Адвокат жены певца Григория Лепса Оксана Якимова отказалась комментировать журналистам ход бракоразводного процесса. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова провели в браке 20 лет.