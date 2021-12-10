Атака с нескольких направлений: спецназ ЦВО нанес сокрушительный удар по «бандитам»

Беспилотник «Тахион» даже на заснеженных просторах без труда обнаруживает технику условного противника. Колонна везет на базу незаконного формирования боеприпасы и провиант. Задача отряда специального назначения - оставить бандитов без дополнительного вооружения и на голодном пайке.

Отряд спецназа действует единым разведывательно-ударным контуром. Сразу несколько групп с разных направлений наносят противнику сокрушительные удары. Такую тактику новосибирские разведчики взяли не из книжек, а из боевой практики.

«Данный опыт был получен в ходе выполнения специальных разведывательных задач в условиях современных вооруженных конфликтов, применяемых в Сирийской Арабской Республике. В настоящее время данное занятие внедряется в подразделения специального назначения с целью повышения уровня боевой слаженности, выучки и профессионализма», - рассказал заместитель командира роты Федор Смоленцев.

Разведывательно-ударный контур - современный способ ведения боя, когда средства разведки, управления и огневого поражения завязаны в единую систему. В данном случае спецназ, разбитый на отдельные группы, совершает одновременную атаку сразу с нескольких направлений. Маневр внезапный, непростой, требующий очень слаженных действий.

Экипажи бронетехники противника после атаки могут перейти в наступление, но сопротивление им готов оказать расчет крупнокалиберного пулемета «Корд». В это же время другая группа спецназа приступает к зачистке базы боевиков. По глубокому снегу идут на лыжах. Такой марш позволяет двигаться быстро и бесшумно, а заодно и защититься от суровых сибирских морозов.

Противник предпринимает последнюю отчаянную попытку отвоевать свои позиции - подсылает к базе смертника, снабженного поясом со взрывчаткой. Задача снайпера - одним выстрелом уничтожить опасную мишень.

Разведывательно-ударный контур для условного противника оказался задачей неразрешенной, тактической новинкой. Два месяца постоянных тренировок для элитных бойцов Центрального военного округа не прошли даром.