Могут вздохнуть спокойно: как прошла третья эвакуация из Афганистана самолетами МО РФ

Три самолета Минобороны России вернулись в Москву из Кабула. В Афганистан они доставили гуманитарную помощь и на обратном пути забрали более 200 человек - это наши соотечественники, граждане стран ОДКБ, а также афганские студенты, которые учатся в российских вузах.

Военно-транспортные Ил-76 приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский. Эвакуированные из Афганистана люди наконец-то могут вздохнуть спокойно. Теперь они в России.

«Спасибо Путину, спасибо России и спасибо министерству, благодарю вас. Самое главное, что мы прилетели в Россию и сейчас я чувствую себя в безопасности», - сказал эвакуированный из Афганистана Мухаммед Эль Таф.

Путь из Кабула, с дозаправкой в Душанбе, занял почти 12 часов. Эвакуированные прошли обязательную санобработку. Затем - тест на коронавирус и паспортный контроль на границе. В Россию эвакуировали не только наших граждан, но и студентов-афганцев, которые учатся в российских вузах.

«У нас сложная ситуация, потому что электричество - четыре часа (в сутки. - Прим. ред). И Интернет очень плохой, мы не могли соблюдать дистанционного образования», - признался аспирант филологического факультета Воронежского государственного университета Хоссейн Ашматулла.

Сейчас в Афганистане ситуация близка к гуманитарной катастрофе: безработица, нищета, голод. Новые власти страны пока не в силах решить эти проблемы. В бюджете нет денег, западные санкции практически уничтожили банковскую систему, новое правительство не признается мировым сообществом, авиасообщения с другими странами практически нет.

У большинства людей в очереди на эвакуацию двойное гражданство, но после смены власти они застряли в Афганистане. Теперь единственный способ вернуться в Россию - Ил-76 военно-транспортной авиации.

Россия доставила в голодающий Афганистан 36 тонн гуманитарного груза, но конечно, главной задачей спец рейсов Москва-Кабул-Москва было вывезти своих граждан.

Как сообщили в Минобороны России - это не последний рейс, сейчас готовится новая эвакуация.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Новейшая модификация самолета носит название Ил-76МД-90А. Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Ульяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены.

Материал подготовили: Алексей Алексеев, Игорь Крондо