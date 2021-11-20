«Мы скучали»: вывезенные из Афганистана курсанты вузов МО РФ рассказали об эвакуации

Прибывшие в Санкт-Петербург из Афганистана курсанты вузов Минобороны РФ продолжат свое обучение в России. Домой они летали в отпуск и на стажировку в войсках, однако в связи с политическим кризисом в стране не смогли вовремя вернуться.

Курсанты прилетели в Петербург из Кабула транзитом через подмосковный аэродром Чкаловский.

«Три месяца не были на обучении, мы скучали. И вот сейчас мы идем обратно на учебу. Это очень хорошо», - рассказал курсант спецфакультета Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева Мохаммед Ассеф.

Как отметил курсант спецфакультета Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного Мустафа Азияр, на какое-то время они даже потеряли надежду продолжать свое обучение.

«Когда услышали, что посольство России в Афганистане нам дает возможность продолжать учебу в России, мы обрадовались», - сказал он.

Вывоз граждан Афганистана, России, Белоруссии, Армении и Украины был организован министром обороны РФ Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Рейс из Кабула выполняли военно-транспортные самолеты Ил-76 российских Военно-космических сил. Перед этим они доставили из России в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза - продукты, лекарства, теплые вещи.