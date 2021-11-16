Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать в 2022 году

Минтруд утвердил производственный календарь на 2022 год. Согласно ему россияне будут отдыхать 118 дней вместе с субботами и воскресеньями.

Самыми длинными станут Новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря до 9 января включительно. Кроме того, нерабочим будет 23 февраля, на три дня растянется Международный женский день, и сразу по четыре выходных выпадет на майские, в Праздник Весны и Труда, а также День победы.

Также жители России смогут отдохнуть на День России и День народного единства. На них Министерство выделило по 3 выходных.