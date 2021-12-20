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Военнослужащие ВВО строят БАМ в условиях дальневосточного холода с опережением графика

09:22 20.12.2021
На данный момент общий объем выработанного скального грунта превысил 130 тысяч кубометров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО) выполняют работы по разработке выемки земляного полотна для новой колеи Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Причем военные осуществляют работы, невзирая на существенное понижение температуры на участке строительства.

Общий объем выработанного скального грунта на данный момент превысил 130 тысяч кубометров. Военнослужащие были направлены на модернизацию БАМа по поручению президента России Владимира Путина.

Кроме того, по поручению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на участке строительства работают две железнодорожные бригады. Ожидается, что пропускная способность магистрали вырастет более, чем в два раза.

Ранее Сергей Шойгу объяснил важность задачи по реконструкции железной дороги. В частности, глава Минобороны РФ заявил, что задача обусловлена «острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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