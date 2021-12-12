Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свыше 500 млн человек могут столкнуться с крайней бедностью из-за COVID-19

Елизавета Потейчук
18:48 12.12.2021
Гендиректор ВОЗ призвал государства заострить внимание на расширении доступа своих граждан к медицинским услугам.
Свыше 500 млн человек могут столкнуться с крайней бедностью из-за COVID-19
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ) совместно заявили, что свыше 500 миллионов человек мирового населения могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии коронавируса, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Обе организации констатировали, что пандемия COVID-19 вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья и привела к сбоям в оказании медицинских услуг. Так, охват населения иммунизацией снизился впервые за десятилетие, когда смертность от туберкулеза и малярии выросла.

«Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения», - сообщает ТАСС со ссылкой на два взаимодополняющих доклада ВОЗ и ВБ, опубликованных в связи с отмечаемым 12 декабря Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Согласно тексту доклада, подобная обстановка «толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана». В тексте также отмечается, что финансовые трудности, «скорее всего, станут более интенсивными», при учете роста бедности, падения заработка и все более тяжелой ситуацией, с которой сталкиваются страны, в сфере налоговых поступлений.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства «немедленно возобновить и ускорить» решения, направленные на более широкое распространение доступа населения к медицинским услугам. В частности, его слова подразумевают увеличение расходов стран на сферы здравоохранение и социальную поддержку. Гебрейесус также подчеркнул, что внимание стоит заострить на системе первичной помощи.

«Сейчас нам необходимо построить системы здравоохранения, которые были бы достаточно сильны, чтобы выдержать потрясения, такие, как будущая пандемия, и мы должны следовать этим курсом к всеобщему охвату услугами здравоохранения», - заявил гендиректор ВОЗ.

Ранее в ВОЗ рекомендовали не переливать пациентам с COVID-19 плазму крови переболевших. В организации пришли к выводу, что данный метод, на который ранее возлагались надежды, не оправдал себя в качестве терапевтического средства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
Синоптик предсказала потепление на следующей неделе в Москве
17:05 В стране и мире
В Совбезе назвали антироссийским саммит США «За демократию»
16:39 В стране и мире
Видео
Один человек погиб в ДТП с иномаркой и тремя «КамАЗами» в Кубани
16:01 В стране и мире
Путин отметил невыполнение Украиной обязательства вернуть РФ активы СССР
16:50 В стране и мире
«Омикрон» может оказаться самым разрушительным для Британии штаммом
Популярное
Оливейра выиграл бой с Порье на турнире UFC 269
Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.