Свыше 500 млн человек могут столкнуться с крайней бедностью из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ) совместно заявили, что свыше 500 миллионов человек мирового населения могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии коронавируса, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Обе организации констатировали, что пандемия COVID-19 вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья и привела к сбоям в оказании медицинских услуг. Так, охват населения иммунизацией снизился впервые за десятилетие, когда смертность от туберкулеза и малярии выросла.

«Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения», - сообщает ТАСС со ссылкой на два взаимодополняющих доклада ВОЗ и ВБ, опубликованных в связи с отмечаемым 12 декабря Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Согласно тексту доклада, подобная обстановка «толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана». В тексте также отмечается, что финансовые трудности, «скорее всего, станут более интенсивными», при учете роста бедности, падения заработка и все более тяжелой ситуацией, с которой сталкиваются страны, в сфере налоговых поступлений.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства «немедленно возобновить и ускорить» решения, направленные на более широкое распространение доступа населения к медицинским услугам. В частности, его слова подразумевают увеличение расходов стран на сферы здравоохранение и социальную поддержку. Гебрейесус также подчеркнул, что внимание стоит заострить на системе первичной помощи.

«Сейчас нам необходимо построить системы здравоохранения, которые были бы достаточно сильны, чтобы выдержать потрясения, такие, как будущая пандемия, и мы должны следовать этим курсом к всеобщему охвату услугами здравоохранения», - заявил гендиректор ВОЗ.

Ранее в ВОЗ рекомендовали не переливать пациентам с COVID-19 плазму крови переболевших. В организации пришли к выводу, что данный метод, на который ранее возлагались надежды, не оправдал себя в качестве терапевтического средства.