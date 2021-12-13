Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации «Северного потока - 2»

Техническая работа с регулятором по «Северному потоку - 2» продолжается, компания следует всем требованиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отмечала, что в настоящее время трубопровод не могут одобрить из-за того, что на данный момент он, по ее словам, не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики.

«С регулятором продолжается работа, компания выполняет все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения, такая техническая бюрократическая работа и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперед», - заявил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков, говоря о газопроводе, выразил надежду на то, что угроз для сертификации «Северного потока - 2» не будет, а также подчеркнул, что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.