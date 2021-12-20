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Засыпано пеплом: жители Пальмы возвращаются домой после извержения вулкана

Дарья Сенникова
08:27 20.12.2021
За три месяца лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушила более 1 600 строений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители острова Ла-Пальма вернулись в свои дома, точнее в то, что от них осталась после извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Разрушены и погребены под пеплом целые районы. Но это не единственная проблема. В воздухе еще не рассеялись вредные от выбросов примеси.

Вулкан Кумбре-Вьеха в безмолвной тишине уже неделю. Ни землетрясений, и лавы. Из жерла на поверхность изредка поднимается дым. Это начало конца самого продолжительного и сокрушительного за историю острова, извержения. До 19 сентября райский остров Пальма из Канарского архипелага процветал вопреки всему, даже пандемии.

Кумбре-Вьеха обрушил больше десяти миллионов кубических метров лавы. Хватило не только, чтобы «накрыть с головой» одну из самых густонаселенных частей острова. У самой Пальмы в океане появился новый выступ размером в десятки гектаров. А ведь и сам остров зародился миллионы лет назад из-за извержения подводного вулкана. То, что осталось от райского острова «наводит страх», но власти подождали ровно неделю с момента затихания вулкана и разрешили людям вернуться из эвакуации. Скоро Рождество и жители хотят встретить праздник дома.

Местный житель Даниель Жеронимо поделился подробностями о произошедшем.

«Ужасно грустно видеть свой дом в таком состоянии. Когда мы ехали сюда, нам казалось, что самое страшное позади. Но теперь я вижу, что все трудности впереди. Не знаю, сколько лет уйдет на то, чтобы все восстановить», - сказал Жеронимо.

Дом Даниеля Жеронимо был в десятках километров от жерла. Но стихия все равно добралась и до него. Без помощи солдат и спецтехники только на раскопки ушел бы месяц. Тем, кто остался без домов, будут помогать. Над восстановлением работают все службы провинции. В это время, в чудом уцелевшей школе, дети рисуют открытки на Рождество. Вместо елок и Санты Клауса - вулкан в украшении из гирлянд. А там, где обычно пишут «Счастливого рождества» девиз: «нашу веру в праздник не сломить».

Из своих домов на западную часть острова были эвакуированы около семи тысяч человек. Их попросили не торопиться с заездом в свои дома, в воздухе еще не рассеялись вредные от выбросов примеси. Лава и пепел не дотянулись до долины Аридане, где много отелей и кафе, и где местные пережидали стихию. Там же неизменно останавливаются туристы.

Сегодня на Ла-Пальме наплыв туристов, ровно как пол века назад. В 71-м на острове тоже просыпался один из вулканов. Тысячи человек приехали посмотреть на это природное явление. Позже, застывшая лава и пепел стали фруктовыми плантациями и новыми микрорайонами. Возможно, история успешного восстановления повторится снова, если Кумбре-Вьеха «не проснется снова».

Напомним, что извержение вулкана началось 19 сентября. За этот период лава накрыла собой более 1,2 тысячи гектаров, разрушила более 1 600 строений. От стихии пострадали десятки километров дороги, в общей сложности было эвакуировано более 7 000 человек.

Извергавшийся в течение нескольких месяцев вулкан превратил живописный остров Пальма в безжизненную пепельную дюну. Потоки лавы уничтожили жилые дома и посевы, в также лишили территорию возможности восстановиться в ближайшие столетия.

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