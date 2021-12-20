Экс-посол США в РФ назвал неожиданностью распад СССР для Америки

Экс-посол США в России, а также бывший постоянный представитель Штатов при ООН Томас Пикеринг заявил, что распад СССР стал для Вашингтона неожиданностью. По его словам, этого, вероятно, можно было избежать при своевременном принятии решений в экономической сфере.

«Хотя они следили за переменами, происходившими в Советском Союзе, в особенности в период Горбачева, хотя казалось, что все катится по наклонной плоскости, они не могли особенно точно оценить, не имели ясного представления о том, как быстро это будет происходить или когда именно наступят перемены», - отметил Пикеринг в интервью ТАСС.

Отставной дипломат также подчеркнул, что появление первого российского президента Бориса Ельцина для основного числа американских комментаторов стало «новым явлением». С его слов, спустя какое-то время, «они приспособились».

«Я думаю, можно сказать, что в разное время периода правления Горбачева Вашингтон считал, что Советский Союз более стабилен, чем, возможно, он на самом деле был. Внимание обращали на такие вещи, как военная мощь Советского Союза, как на главную, в какой-то степени незыблемую основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности», - говорит экс-посол.

В Советском Союзе, считает Пикеринг, «государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности». По его мнению, «в результате затраты при достижении целей или при неудачах в значительной степени были за счет экономической эффективности, и из-за этого все катилось по наклонной плоскости». Экс-посол отметил, что в сфере сельского хозяйства в советский период наблюдалась «неэффективность». Более того, ситуацию для СССР усугубляло участие страны в гонке вооружений, считает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал трагедией распад СССР. Российский лидер подчеркнул, что в стране в 1990-е годы по сути шла гражданская война, в частности, в сфере экономики, а также в вооруженных силах сложилась тяжелая ситуация.