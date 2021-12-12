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Путин назвал трагедией распад СССР

Елизавета Потейчук
14:55 12.12.2021
Российский лидер также отметил, что в 90-е годы в стране по сути шла гражданская война.
Путин назвал трагедией распад СССР
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР оказался для него трагедией. Причем, по его словам, это такое же несчастье, как и для всех россиян.

«(Стало - прим. ред.) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», - сказал глава государства в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в стране в 1990-е годы по сути шла гражданская война, в частности, в сфере экономики, а также в вооруженных силах сложилась тяжелая ситуация. При этом Путин отметил, что ему приходилось заниматься извозом, отвечая на замечание журналиста о трудностях заработка, которые сложились в то время даже для квалифицированных работников.

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», - говорит президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников. Российский президент отметил, что позднее сотрудники ЦРУ были привлечены к ответственности.

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