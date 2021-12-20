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Пять тонн яблок получили к Новому Году военнослужащие общевойсковой армии ЗВО

06:47 20.12.2021
Социальная акция проходит под названием «Яблоко добра – Армии России».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа впервые получили к Новогодним праздникам около 5 тонн яблок «Лигол» в Курской области.

© Минобороны РФ

Представители сельского хозяйства и администрация Курской области передали безвозмездные подарки для военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации для украшения праздничных столов.

«Курский край известен не только в России, но и во всем мире как яблочный край, поэтому мы выступили с инициативой дарения наших яблок военнослужащим, которые в новогоднюю ночь будут защищать наш мирный сон. Уверен, что нашим защитникам будет приятно получить этот небольшой сладкий подарок в преддверии Нового года», - сказал председатель Комитета региональной безопасности Курской области  Михаил Горбунов.

© Минобороны РФ

Заместитель командира ракетного соединения ЗВО по тылу подполковник Алексей Коржаев добавил, что тесное взаимодействие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа и Курского региона как никогда сильно, в том числе и в рамках таких социальных акций, как «Яблоко добра – Армии России».

© Минобороны РФ

«На праздничные столы в этом году наши военнослужащие в гарнизоне получат не только расширенное меню, но и витаминный подарок», - сказал Коржаев.

Ранее военнослужащие инженерного саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа провели демонтаж 15 метрового здания взрывным способом в рамках тактико-специального учения.

Материал подготовили Кира Карон и Николай Баранов

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