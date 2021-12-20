Пять тонн яблок получили к Новому Году военнослужащие общевойсковой армии ЗВО
Социальная акция проходит под названием «Яблоко добра – Армии России».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
|
Пять тонн яблок получили к Новому Году военнослужащие общевойсковой армии ЗВО
Социальная акция проходит под названием «Яблоко добра – Армии России».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
|
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