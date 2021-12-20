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Инженеры танковой армии ЗВО снесли здание взрывным способом в Подмосковье

06:27 20.12.2021
Всего для сноса здания было использовано более 400 килограмм тротила.
Инженеры танковой армии ЗВО снесли здание взрывным способом в Подмосковье
© Фото: Минобороны РФ
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В Московской области в поселке Ям военнослужащие инженерного саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа провели демонтаж 15 метрового здания взрывным способом в рамках тактико-специального учения.

© Минобороны РФ

Военнослужащие заложили тротиловые заряды на одном уровне в основании здания по его периметру, образуя таким образом сплошной подбой. В результате взрыва здание разрушилось и осело на свое основание. Перед взрывом здание было освобождено от всех деревянных конструктивных элементов стропил, перекрытий, перегородок, полов, дверей и окон.

© Минобороны РФ

Для проведения сноса военнослужащие провели полный расчет и составили схему закладки тротиловых шашек, что позволило минимизировать разлет строительных материалов вокруг объекта.

© Минобороны РФ

Всего для сноса здания было использовано более 400 килограмм тротила и свыше 70 военнослужащих инженерного саперного полка танкового объединения ЗВО.

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Материал подготовили Кира Карон и Николай Баранов

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