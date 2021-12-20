Инженеры танковой армии ЗВО снесли здание взрывным способом в Подмосковье
Всего для сноса здания было использовано более 400 килограмм тротила.
© Фото: Минобороны РФ
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Инженеры танковой армии ЗВО снесли здание взрывным способом в Подмосковье
Всего для сноса здания было использовано более 400 килограмм тротила.
© Фото: Минобороны РФ
|
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