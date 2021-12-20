Армия Инженеры танковой армии ЗВО снесли здание взрывным способом в Подмосковье Всего для сноса здания было использовано более 400 килограмм тротила. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Московской области в поселке Ям военнослужащие инженерного саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа провели демонтаж 15 метрового здания взрывным способом в рамках тактико-специального учения. © Минобороны РФ Военнослужащие заложили тротиловые заряды на одном уровне в основании здания по его периметру, образуя таким образом сплошной подбой. В результате взрыва здание разрушилось и осело на свое основание. Перед взрывом здание было освобождено от всех деревянных конструктивных элементов стропил, перекрытий, перегородок, полов, дверей и окон. © Минобороны РФ Для проведения сноса военнослужащие провели полный расчет и составили схему закладки тротиловых шашек, что позволило минимизировать разлет строительных материалов вокруг объекта. © Минобороны РФ Всего для сноса здания было использовано более 400 килограмм тротила и свыше 70 военнослужащих инженерного саперного полка танкового объединения ЗВО. © Минобороны РФ Материал подготовили Кира Карон и Николай Баранов © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика