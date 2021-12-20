Президент Казахстана освободил от должности главу Минздрава

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра здравоохранения республики Алексея Цоя. При этом причины отстранения министра от должности не называются.

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента Казахстана.

Алексей Цой занимал пост министра здравоохранения Казахстана с июня 2020 года. До этого он работал руководителем Медицинского центра управления делами президента Казахстана, а также заместителем министра здравоохранения.

Ранее экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Казахстана по Крыму. Бывший лидер республики отметил, что на полуострове прошел референдум, однако Казахстан не признал Крым российским, поскольку в тот момент это значило, что следует также признать Осетию, Абхазию и Косово.