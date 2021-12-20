«Союз МС-20» с японскими космическими туристами успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган. На борту находятся вернувшиеся с Международной космической станции (МКС) космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин.

Об этом сообщает РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами. Ранее корабль «Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС. Экипаж космического корабля покинул МКС и ночью 19 декабря закрыл люки на корабле.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер останутся на станции после убытия туристического экипажа.