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Мэр Нью-Йорка сообщил об ожидании резкого увеличения числа заражений «омикроном»

Марина Крижановская
05:58 20.12.2021
Власти призывают жителей Нью-Йорка вакцинироваться с 5-летнего возраста.
Мэр Нью-Йорка сообщил об ожидании резкого увеличения числа заражений «омикроном»
© Фото: pixabay
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Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио в ходе пресс-конференции заявил, что в ближайшие недели в городе ожидается резкий скачок заболеваний новым штаммом «омикрон».

«Мы ожидаем, что «омикрон» будет быстрым и временным феноменом. Мы ожидаем в следующие недели очень большой скачок случаев, более чем мы видели ранее», - сообщил мэр.

Он добавил, что вспышка рассеется спустя некоторое время и призвал увеличить темпы вакцинации.

«Мы не ожидаем столкнуться с очень болезненной реальностью, которую мы видели весной 2020 года или даже прошлой зимой. Но будет важно интенсифицировать вакцинацию», - сообщает его слова РИА Новости.

Власти штата Нью-Йорк призывают население вакцинироваться. Это касается даже детей, старше 5 лет. 6-месячных детей рекомендовано прививать от гриппа. Также акцент делается и на ревакцинацию: тем, у кого истекает срок прививок, рекомендуется сделать повторную.

Количество полностью вакцинированных жителей Нью-Йорка на данный момент составляет 71,2% (5,94 млн человек), частично вакцинированы 8,1%. 

Ранее американский президент Джо Байден предупредил об увеличении темпов распространения «омикрона» в США. Он сообщил, что единственной реальной защитой от вируса остается вакцинация.

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