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Байден предупредил об увеличении темпов распространения «омикрона» в США

Виктория Ивашечкина
04:06 17.12.2021
По словам американского лидера, единственной реальной защитой от вируса остается вакцинация.
Байден предупредил об увеличении темпов распространения «омикрона» в США
© Фото: Tasos Katopodis, CNPConsolidated News Photos, globallookpress
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Американский президент Джо Байден заявил, что штамм коронавируса «омикрон» только начал распространяться в США, но этот процесс неминуем. В связи с этим политик призвал американцев вакцинироваться от COVID-19.

«"Омикрон" пока не распространяется так же быстро, как мог бы при иных обстоятельствах. Но теперь он распространяется, он будет расти. Что касается невакцинированных, мы столкнемся зимой с серьезными болезнями и со смертями», - заявил президент в ходе встречи с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией, передает ТАСС.

По его словам, циркуляция нового штамма коронавируса ускорится в начале 2022 года. И единственной реальной защитой от вируса остается вакцинация.

Штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения назвала мутировавший вариант вируса «омикрон». Сейчас его обнаружили уже в 77 странах мира, в том числе в России.

В начале декабря президент США Джо Байден представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в зимний период. Порядок действий не включает возможность объявления локдауна.

Байден и его администрация намерены сконцентрировать свои усилия на расширении прививочной кампании и объемах тестирования населения.

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