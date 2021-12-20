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Более 208 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна «Раи»

Марина Крижановская
05:24 20.12.2021
Количество эвакуированных жителей может увеличиться до 279 000 человек.
Более 208 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна «Раи»
© Фото: pixabay
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Тайфун «Раи» обрушился на Филиппины. По состоянию на 6 часов утра местного времени 20 декабря Национальная полиция Филиппин, по данным СМИ, сообщает о более чем 208 погибших вследствие разбушевавшейся стихии. Информация опубликована Manila Bulletin News в Twitter. Данные, полученные со станций в Висайях и Минданао, показывают, что пропавших без вести может оказаться более чем 50 человек.

Департамент социального благополучия и развития Филиппин сообщил, что количество эвакуированных жителей в восьми регионах страны может увеличиться до 279 тысяч человек. Люди были размещены в 274 эвакуационных центрах в провинциях Билиран, Южный Лейте и Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар, пишет Manila Bulletin.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со случившейся трагедией народу Филиппин.

«Я выражаю мою близость народу Филиппин, борющемуся с сильным тайфуном, который вызвал многочисленные смерти и разрушил так много домов», - написал он в Twitter.

Ранее разрушительный ураган в американском штате Кентукки унес жизни более 74 человек. Во власти стихии оказались Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Многие жители этих штатов остались без воды, электричества, а некоторые без крыши над головой.

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