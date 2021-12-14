Количество жертв торнадо в Кентукки выросло до 74 человек

Число жертв смертоносного торнадо, который бушевал в американском штате Кентукки, достигло 74 человек. Об этом сообщил местный губернатор Энди Бешир.

«Последние данные о погибших свидетельствуют о 74 жертвах», – заявил он в ходе брифинга.

Глава штата также отметил, что еще 109 человек остаются в списке пропавших без вести.

Ранее президент США Джо Байден назвал бушующие в стране ураганы одними из самых сильных в истории. По словам главы Белого дома, некоторые пострадавшие от торнадо районы больше напоминают зону боевых действий.

Во власти стихии оказались Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Многие жители этих штатов остались без воды, электричества, а некоторые без крыши над головой.